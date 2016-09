La Biosthetiques Molding Cream

La Biosthetiques Molding Cream indeholder særlige hydrofile fibre, som bliver flydende, når de gnides mellem håndfladerne. Når de er fordelt i håret, bliver konsistensen igen fast og giver håret et naturligt og fleksibelt hold.



Håret kan til enhver tid formes på ny – dette er en yderligere fordel ved denne teknologi.



Benyt fønen til at varme håret op et øjeblik, styl håret og lad det køle af – så er den nye frisure på plads.



Modelleringscremen er også ideel til at friske frisuren op om morgenen. Cremens UV-filter beskytter håret imod sollys. Håret er smidigt og skinnende.



For nærmeste forhandler af La Biosthetique Molding Cream kontakt La Biosthetique. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.