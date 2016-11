Håndlavede rejser fra Sannes dagbog Global Tours er nyt dansk rejsebureau med et koncept, der er bygget op omkring indehaverens personlige rejseoplevelser

Global Tours er nyt dansk rejsebureau med et koncept, der er bygget op omkring indehaverens personlige rejseoplevelser



”Jeg har arbejdet professionelt i rejsebranchen i 30 år og har selv været på 231 rejser til 30 lande over hele verden. Det er cremen af alle disse vidunderlige øjeblikke og oplevelser, som mit nye rejsebureau nu vil dele med alle andre.”



Sådan fortæller Sanne Petersen om sit nye og meget personlige rejsebureau, der netop har set dagens lys. Bureauet hedder Global Tours og adskiller sig fra de traditionelle bureauer ved at tilbyde ”håndlavede” rejser, hvor fleksibilitet og personlige værdier spiller en langt større rolle end hidtil set i branchen.



Global Tours, der har adresse i Aalborg, er medlem af Rejsegaranti-fonden, og bureauet arrangerer flyrejser fra alle de førende danske lufthavne. Destinationerne tæller fra starten Sanne Petersens fire personlige favoritsteder, der alle er små udvalgte oaser med næsten magiske kvaliteter: De Lipariske Øer nord for Sicilien, De Andalusiske Bjerge i Spanien, Los Angeles i USA og Rayong i Thailand.



”Jeg henvender mig især til de kunder, der deler mine rejseværdier og ønsker en individuel ”håndlavet” rejse, men ikke har tiden og kontakterne til at arrangere det hele selv, fortæller Sanne Petersen.



”Kunden kan derfor få eksempelvis fri udrejsedag og fri hjemrejsedag, og der er stor fleksibilitet og frihed med hensyn til rejsemål, indhold og arrangementer. Vi har dog naturligvis også grupperejser med dansk guide til De Lipariske Øer og til bjergene i Andalusien”.



”Som ejer af Global Tours har jeg håndplukket hver eneste destination, og jeg har selv været der flere gange. Ingen af mine gæster skal bade i et hav, som jeg ikke selv er hoppet i. Ingen skal overnatte på et hotel, hvor jeg ikke har sovet. Og ingen skal stå ved en morgenmadsbuffet, hvor jeg ikke har nydt de scramblede æg og yoghurten”, slutter Sanne Petersen.



Du kan kontakte Global Tours på telefon 61689991.



