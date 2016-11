Nyt ferieparadis med aktiv vulkan Nyt ferieparadis med aktiv vulkan

Hvem drømmer ikke om at kunne krydre ferieoplevelserne med en vulkan i udbrud?



Rejsebureauet Global Tours kan nu gøre drømmen til virkelighed og præsenterer en ny feriedestination, hvor dette dramatiske og fascinerende naturfænomen med garanti kan blive en uforglemmelig del af programmet.



Det nye feriemål er De Lipariske Øer nord for Sicilien. Det er en øgruppe bestående af syv små naturskønne vulkanske øer, og blandt disse er øen Stromboli, som har Europas eneste permanent aktive vulkan. Den har været konstant i udbrud de seneste 2.500 år, og flere gange hver time bliver der slynget glødende lavablokke og slagger op i luften. I dagslys ligner det røde røgskyer, men om natten er det et ildrødt festfyrværkeri.



Gæsterne med Global Tours skal dog ikke bo på Stromboli, men på Lipari, der er den største af øerne. Der bor tilsammen omkring 12.000 indbyggere på de syv øer, som er optaget på UNESCOs Verdensarvliste på grund af de enestående geologiske forhold. Øerne byder på uberørt skønhed, så langt øjet rækker, og de tiltrækker omkring 200.000 besøgende om året. Gæsterne er primært italienere, så stedet er endnu ikke ramt af masseturismen.



De Lipariske Øer ligger mellem 30 og 80 kilometer nord for Siciliens nordkyst, og de syv øer har hver arealer på mellem tre og 37 kvadratkilometer. Der er masser af muligheder for at sejle mellem øerne, og de gæster, der ønsker at opleve vulkanen på Stromboli på allernærmeste hold, kan få en vandretur med en lokal guide helt op til kraterkanten i 928 meters højde.



Global Tours, der har adresse i Aalborg, er medlem af Rejsegarantifonden og arrangerer flyrejser fra alle de førende lufthavne i Danmark. Rejserne til De Lipariske Øer sker med fly fra Kastrup til lufthavnen i Catania på Sicilien og herefter skal gæsterne på en mindre sejltur fra havnen i Milazzo til Lipari. Turen tilbydes som en eventyrpakke, der ud over vulkaner også omfatter sorte lavastrande, svovlbade, byvandringer, lokale vingårde og gastronomiske lækkerier. Prisen for hele pakken som otte dages tur er fra 10.975 kroner per person i dobbeltværelse.



For yderligere information kontakt Global Tours på telefon 61689991.



Lagt på af KP Artikel muligheder Udskriv E-mail Gem Tilføj til Facebook MyTravel Tango Rejsefeber.dk Andre artikler under Rejse Nyheder Håndlavede rejser fra Sannes dagbog

Global Tours er nyt dansk rejsebureau med et koncept, der er bygget op omkring... Læs mere Med luksustog gennem Rocky Mountains

Det vestlige Canada og det nordvestlige hjørne af USA er med sine... Læs mere ZoomRooms MyTravel Tango Rejsefeber.dk