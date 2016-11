Feminas køkken

Femina har inspireret kvinder i køkkenet i mange år og bragt variation ind i hverdagens måltider. De hjemlige stunder omkring spisebordet er i disse tider det sidste frirum, hvor familier kan samles og være nærværende omkring god mad, og derfor sætter Femina stadig en ære i at servere de bedste opskrifter hver uge. Femina udkommer nu med en kogebog, som samler alle bladets bedste opskrifter.



Feminas køkken på kogebogshylden

'Feminas køkken' er en grundkogebog med over 150 varierende opskrifter, som er delt op efter årstiderne. Kogebogen kan give dig inspirati on til at afprøve nye opskrifter eller genopdage gamle favoritter. Kvinderne i undersøgelsen var også markant enige om, at de gerne vil være bedre til at variere deres måltider og afprøve nye opskrifter. Med en kogebog bliver du nemt inspireret til at afprøve andre opskrifter, og læseren får mulighed for at variere sine måltider. 'Feminas køkken' kan blive en favorit i mange hjem, fordi den kan inspirere læseren alt efter årstid og lyst.



Undgå de nemme løsninger

Supermarkederne er i dag fyldt med nemme løsninger – pulverkager, dressinger på flaske, fryseretter og plastikcitroner – og selvom det måske virker som en god mulighed i en travl hverdag, så skal vi huske på, hvor lidt det egentlig kræver at lave mad fra bunden: ”Vi skal minde os selv om den mad-skaber-glæde, der opstår, når vi tager os tid til at tilberede et hjemmelavet måltid. God mad behøver ikke være besværlig mad, og det beviser Feminas køkken, der har opskrifter, som smager lige så vidunderligt, som de er overkommelige at lave” siger Camilla Kjems, chefredaktør på femina. Det er denne mad-skaber-glæde som smitter af, når familier og venner er nærværende omkring spisebordet.



Inspiration gennem 140 år

Med mange nye tiltag i form af opskriftsapps, blogs, youtubevideoer og madprogrammer på tv, så er inspirationskilderne langt større end for 140 år siden, men som undersøgelsen viser, så er en kogebog stadig fantastisk til at give inspiration til hverdagens måltider, selvom det er en helt ny tidsalder. ”På Femina er vi stolte af at have kendt og inspireret kvinder gennem mere end 140 år. I de år er vi gået fra at være 100 % husmødre til at være selvstændige, ligestillede individer. Men én ting har ikke ændret sig: Der skal stadig mad på bordet – hver dag. Derfor har madopskrifter gennem alle årene været noget af det, vi har prioriteret højest i bladet – og derfor har vi nu valgt at samle en lang række af vores bedste opskrifter i denne eksklusive kogebog, som vi håber, bliver en ny klassiker i danske kvinders køkken” fortæller Camilla Kjems.



Kogebogens opskrifter er samlet fra Feminas magasiner, og de er lavet af bladets mange dygtige kokke.