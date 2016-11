Bang & Olufsen Cool Modern Collection

Bang & Olufsen tilfører nu en mere varm atmosfære til den monokrome verden, som karakteriserer elektronisk design.



Cool Modern Collection introducerer en helt ny stil i Bang & Olufsen universet med en serie af de mest populære lydsystemer, højttalere og TV'er klædt i varme farver, som sjældent ses hos elektronikprodukter.



Den nye Cool Modern Collection kombinerer Bang & Olufsens ikoniske design og elegante nordiske minimalisme med glitrende, messingtonede aluminiumsstrukturer og smukke, mørke tekstilfarver, som skaber en varm atmosfære i tråd med de førende trends.



Nye tekstilfarver

Tilføjelsen af dristige, temperamentsfulde farver til det stringente, arkitektoniske formsprog er inspireret af både moderne indretningstrends og den kreative Art Deco-bevægelse fra de brølende 1920'ere, hvor Bang & Olufsen blev grundlagt.



Cool Modern Collection kombinerer teknologi og dekorativ kunst i en hyldest til den farverige livsstil. Derfor introducerer Cool Modern Collection også to nye juveltonede stoffarver til højttalerfronter: Purple Heart skaber en varm nuance af aldrende vin og mørk lyng, mens Parisian Night minder om en silkeblød, dybblå nattehimmel.



Som en del af Cool Modern Collection er BeoLab 18 og BeoVision 14 monteret med lameller i Smoked Oak på højttalerfronterne. De bliver kombineret med stande og vægbeslag i matsort, som giver et perfekt samspil med det bløde skær fra den nye messingtonede ramme.



The Cool Modern Collection

Den nye messingtonede kollektion omfatter et bredt udvalg af produkter, herunder det nye TV BeoVision 14, det trådløse musiksystem BeoSound 35, de ikoniske BeoLab 18 højttalere og de trådløse højttalersystemer BeoSound 1 og BeoSound 2.



Derudover omfatter kollektionen:

- BeoRemote One Bluetooth

- BeoLab 5

- BeoLab 17

- BeoLab 19

- BeoLab 90

- BeoVision Avant



Cool Modern Collection er en permanent kollektion. Produkterne fås til samme pris som standardvarianterne.