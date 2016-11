Ford Fiesta 2017

Den nye Ford Fiesta kommer fra starten med både tre og fem døre, og det nye og endnu mere tiltrækkende design er en ægte øjenåbner, men samtidig er forgængerens genkendelige udtryk inkorporeret i eksteriøret. I kabinen er Ford startet helt forfra for at opnå et mere eksklusivt design, og materialerne når et helt nyt niveau.



Det nye infotainmentsystem SYNC 3 med 8” touchscreen er fra starten tænkt ind i instrumentpanelets linjer, hvilket integrerer det naturligt i designet. Den nye Fiesta er den første model, der nyder godt af det eksklusive B&O Play-lydsystem, som er udviklet i samarbejde med HARMAN – det er perfekt afstemt netop til Fiesta og inkluderer bl.a. 10 højttalere, subwoofer og 675 watt forstærker. Udover SYNC 3 med 8” touchscreen fås også en elegant 6,5” touchscreen og en udgave med 4,2” skærm kombineret med MyFord Dock. Føreren nyder godt af et opvarmet multifunktionsrat, og den klare og konfigurerbare 4,2” TFT-skærm i instrumenthuset giver et hurtigt overblik over kørslen.



Avanceret minibil med fuld sikkerhedspakke

To kameraer, tre radarer og 12 ultralydssensorer bakker op om en hel stribe nye sikkerhedssystemer i den nye Fiesta. Systemerne kan holde øje 360 grader rundt om bilen, og der scannes konstant 130 meter foran bilen for at opfange fx fodgængere og langsomme biler. Fiesta er den første Ford, der har et udvidet Pre-Collision Assist med fodgængergenkendelse, så det automatiske nødbremsesystem nu kan opfange fodgængere i mørke ved hjælp af forlygtesystemet. Med sit arsenal af passiv og aktiv sikkerhed, kombineret med vigtige assistancesystemer, forventer Ford, at den nye Fiesta får 5 stjerner i EuroNCAP.



I udviklingen af den nye Fiesta har Fords ingeniører og teknikere lagt vægt på, at minibilen skal være på niveau med langt større biler, når det kommer til sikkerhed og assistancesystemer. Derfor kan Fiesta udstyres med helt op til 15 assistancesystemer.