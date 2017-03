Aveda Cooling Balancing Oil

Avedas Blue Oil har fået en make-over. Kult-olien med en blanding af certificeret økologisk pebermynte og blå kamille, der hjælper med at fjerne spændinger i hele kroppen, hedder nu Cooling Balancing Oil Concentrate. Den er 100% naturlig udvundet og kommer i to størrelser, heriblandt en praktisk roller-ball applikator.



8 Måder at slippe for spændinger på

Her er 8 tips til, hvordan du med Cooling Balancing Oil Concentrate øjeblikkeligt kan forfriske hud og sind derhjemme eller mens du er på farten:



1. Aroma: Roll olien på håndleddene og indånd aromaen, hvor som helst og når som helst.



2. Hoved og nakke: Masser olien ind på tindingerne i cirkulære bevælger med urets retning for at lette spændinger. Eller masser olien ind på trykpunkter på hver side af den øverste del af rygraden lige under kraniet ved hjælp af cirkulære bevægelser. Indenfor kinesisk medicin kaldes dette for Heavenly Pillar og Heavens Gate.



3. Skuldre: Applicer olien på den øverste del af skuldrene og masser ind ved hjælp af rollerball applikatoren.



4. Fødder: Kom lidt olie i et fodbad eller masser olien direkte ind på fodsålerne inden sengetid. Giv dig selv en blid fodmassage med cirkulære bevægelser.



5. Træning: Masseres ind på spændte muskler efter træning.



6. Mens du pendler: Få styr på dine frustrationer ved at rulle olien ind på dine tindinger.



7. Fly: Inden start og undervej på flyturen rulles olien på håndleddene, hvorefter aromaen indåndes mens du tæller til fire. Pust så stille vejret ud, mens du tæller til seks. Gentag. At udøve bevidst vejrtrækning kan trigge det parasympatiske nervesystem og berolige angst.



8. Massage: Gå målrettet efter spændingsområder med en dybdemassage.