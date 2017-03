Sensai Ultimate Hudpleje



Sensais luksuriøse Ultima-serie udvides nu med en udsøgt lotion primer.



Lotion primeren fugter og nærer huden for at opnå en strålende teint, samt en silkeblød emulsion, der glider hen over ansigtet, plejer og indhyller huden i et blødt slør for at vække den indre skønhed og genoprette en smuk hud.



Begge produkter er baserede på det reparerende Sakura Eternal Complex, samt Sensais signatur-ingrediens, Koishimaru silke, der fremmer hudens hyaluron-syntese.



Derudover byder begge produkter på Ultimate Fragrance med reference til sakura-træets blomster.



Priser

Sensai Ultimate The Lotion (75 ml.), kr. 1.240,-

Sensai Ultimate The Emulsion (60 ml.), kr. 1.875,-



Nærmeste forhandler oplyses på telefon 40231911.