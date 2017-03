Galaxy XCover 4

Galaxy XCover 4 har et stilrent og slankt design med forbedret greb og reducerede skærmkanter inspireret af tidligere modeller i XCover-serien.



Det robuste design kombineret med den nye Glove Mode-funktion betyder, at telefonen ligger stabilt i hånden og er nem at bruge, selv med handsker på. Hertil kommer, at knappen på siden af telefonen kan indstilles til forskellige funktioner der optimerer brugen til forskellige situationer eller opgaver, eksempelvis direkte adgang til LED-lommelygte eller kamera.



Et vigtigt element i den seneste smartphone i Galaxy-serien er IP68-certificering, som også er implementeret i XCover 4. Funktionen, der gør telefonen støv- og vandafvisende, betyder, at Galaxy XCover 4 kan være under vand i 30 minutter i op til fem meters dybde. Telefonen har et avanceret 13 megapixel-kamera bagtil og 5 megapixel frontkamera.



XCover 4 har et udskifteligt batteri med lang levetid og øgede lagringsmuligheder på 16 GB med microSD-hukommelse og en intern hukommelse på 2 GB. Noget, der gør telefonen mere kraftfuld og bedre egnet til både privat og professionelt brug.



Samsung Knox 2.7. er indbygget i XCover 4 og giver en højere grad af sikkerhed lige fra den pakkes ud af æsken og startes op. Dette, kombineret med Android 7.0 Nougat OS og et robust design, øger effektiviteten, ydeevnen og brugervenligheden og gør XCover 4 til en perfekt telefon til alle arbejdsmiljøer.