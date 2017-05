Wanås Skulpturpark Wanås restaurant og hotel i de gamle bygninger ved siden af selve Wanås Slot. (foto: Anders Norrsell)

Et godt tidspunkt at besøge Skåne er her i 2017, for den verdenskendte skulpturpark, Wanås, som ligger i det nordøstlige Skåne, fylder 30 år, og alle sejl er sat til for at markere de tre kunstneriske årtier. Per Kirkeby og Yoko Ono er blandt dem, der gennem tiden har bidraget med kunst til parken, og i år fejres fødselsdagen med åbning af et hotel, en restaurant, en særudstilling og en helt ny udstilling.



Træstubbe, der ved nærmere eftersyn er udført i beton men ved første øjekast ligner den ægte vare. Barneskrig i skoven som følge af en elektrisk installation i trætoppene, der giver anledning til fantasifulde historier og en smule uhygge. En isoleret beliggende kirke midt mellem træerne, som har lys og sang i kirkerummet døgnet rundt – selvom der tilsyneladende ikke er skyggen af et menneske derinde. Og en lang række smukke, anderledes skulpturer, hvor nogle står tydeligt frem, og andre er camoufleret i naturen. Det er nogle af de særlige oplevelser, gæsterne kan forvente ved et besøg i Wanås Skulpturpark, som har fascineret mennesker i alle aldre i 30 år.



Og netop i år er det 30 år siden, at skulpturparken for første gang lukkede dørene op, hvilket vil blive fejret. Dels åbner et hyggeligt, nyt hotel og en restaurant, som vil benytte sig af råvarer fra godsets egne arealer. Dels åbner en udstilling med titlen ”Återblick 1987”, der viser, hvordan det hele i parken startede for tre årtier siden. Hotellet åbner den 2. maj, og den 7. maj åbner årets særlige udstilling SculptureMotion, hvor bl.a. den danske kunstner Henrik Plenge Jakobsen deltager. Nyt i år er endvidere, at man - nu hvor der for første gang nogensinde også er hotel og restaurant på stedet - kan holde åbent året rundt.



Restaurant med god smag

Wanås åbner således ny restaurant. Stedet har frem til i dag haft en hyggelig café, og nu suppleres med restaurantmiljø, som benytter de økologiske produkter, som godset selv producerer fra skov og mark. Wanås Restaurant ligger i den smukke middelalderbygning fra 1700-tallet, hvor også Wanås Hotel med 11 smagfuldt indrettede og moderne værelser åbner. Bygningen ligger klods op af Wanås Slot og i centrum af skulpturparken, så man - når solen står op – nemt kan liste ud og se, hvad parken badet i morgenlys byder på. Hotellet er skabt i bæredygtige naturmaterialer, bl.a. med egetræsgulve fra skoven ved Wanås.

Det store hvide slot i Wanås, som i sig selv er en pryd, stammer også tilbage fra middelalderen og har en fantastisk historie. Slottet spillede en helt særlig rolle i krigen mellem Sverige og Danmark og har i det hele taget spillet en rolle i den fælles dansk-svenske historie.



