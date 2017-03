Suzuki Ignis

Med introduktionen af den ny Ignis får markedet for første gang en mini-SUV. Den er bygget op helt fra bunden som en SUV og indeholder derfor de kendte SUV-værdier som høj siddeposition, mulighed for firehjulstræk, stor frihøjde og - ikke mindst - et design, der er karakteristisk for biltypen.



Økonomisk fremdrift

Ignis drives frem af en 4-cylindret, energieffektiv Dualjet-benzinmotor på 1,2 liter. Ydelsen på 90 HK sikrer gode kræfter til både acceleration og motorvejskørsel samt en flot EU-norm på 21,7 km/l.

Den fås også i en såkaldt mild-hybrid version, hvor benzinmotoren får assistance af en lille integreret el-motor/generator ved igangsætning og acceleration, hvor benzinforbruget normalt er stort. Det bringer EU-normen op på 23,3 km/l. Foruden at assistere benzinmotoren fungerer el-motoren som generator og som startmotor i det automatiske stop/start-system. Motoren trækkes her næsten lydløst i gang ved hjælp af en kraftig rem. Såvel mild-hybrid udgaven som den rene benzinversion koster 310 kr. pr. halvår i grøn ejerafgift.



Avanceret sikkerhed

Den nye Ignis kommer med et nyt og avanceret automatisk nødbremsesystem kaldet "Dual Camera Brake Support" (DCBS). Det består af to kameraer, som registrerer både biler og fodgængere. Systemet indeholder også en vognbaneassistent og en såkaldt slingre-advarsel, der reagerer på slingrende kørsel som følge af f.eks. træthed eller uopmærksomhed. DCBS er standard på Ignis i Adventure-udgaven og fås også til de andre versioner.



DCBS-systemet med automatisk nødbremse og vognbaneassistent kaldes af Euro NCAP for en sikkerhedspakke. Med denne høstede Ignis Adventure de maksimale 5 stjerner i instituttets uafhængige kollisionstest. Ignis var dermed den første bil i Euro NCAP’s "superminiklasse", der opnåede det maksimale antal stjerner under de nye regler. Sikkerhedspakken kan bestilles til de øvrige Ignis-varianter (7.000 kroner), som derved også bliver 5-stjernede. Den eneste forskel på de to testresultater er nemlig de point, der gives for DCBS-systemet.



Mulighed for AllGrip 4WD

Som en ægte SUV kan Ignis også fås med firehjulstræk. Systemet AllGrip Auto er af viskosetypen og kobler automatisk baghjulene ind, hvis forhjulene mister vejgreb.

AllGrip Auto omfatter også "Grip control" og "Hill descent control", der sikrer bedre fremkommelighed og mere kontrol ved lave hastigheder.