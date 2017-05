Forårsmad af Trine Hahnemann

91 opskrifter – en til hver dag hele foråret.



Nu behøver du aldrig mere mangle inspiration til, hvad der skal serveres ved dit middagsbord. Opskrifterne gør god brug af sæsonens råvarer – her er både kød og grønt, nye grøntsager og lette salater, pasta og tærter – alt, det vi godt kan lide at spise, når lyset vender tilbage. De fleste retter kan laves på under en halv time.



Eller som forfatteren selv siger: "Hverdagsmaden må ikke være kompliceret i vores travle liv. Jeg synes, det er meget vigtigt ikke at tænke på det daglige aftensmåltid som en byrde, men derimod som en del af den planlægning, der skal til for at få hverdagen til at fungere. Det inkluderer at lave en ugentlig madplan, lave en indkøbsliste for hele ugen og evt. bruge nogle af alle de muligheder, der er for at købe ind på nettet. God mad hver dag er lig med et godt liv, så prioriter det som andre ting, der er vigtige i din hverdag."



De mange flotte farvefotos og enkle fremgangsmåder gør bogen dejligt nem at bruge.



Titel: Forårsmad

Forfatter: Trine Hahnemann

Forlag: Lindhardt og Ringhof