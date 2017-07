Ligblomsten

Københavner-journalist Heloise Kaldan står midt i et mareridt: Hendes vigtige kilde er blevet afsløret i en løgn, og avisen står på gloende pæle. Det gør Heloises privatliv også. Midt i det hele modtager hun mystiske breve fra Anna Kiel, der i tre år har været eftersøgt for det bestialske drab på en ung advokat i Nordsjælland



Både den egenrådige politimand Erik Schäfer og Heloise selv begynder at grave i den gamle sag, da der sker endnu et drab. Har Anna Kiel slået til igen, eller er der mere end én morder? Og hvorfor leder alle spor i sagen pludselig til Heloise?



Ligblomsten er første bind i Anne Mette Hancocks krimiserie om journalisten Heloise Kaldan.



Titel: Ligblomsten

Forfatter: Anne-Mette Hancock

Forlag: Lindhardt og Ringhof