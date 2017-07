VW Arteon

Arteon er navnet på Volkswagens nye eksklusive topmodel, der forener et karismatisk og elegant fastback-design med velkendte Volkswagen-kvaliteter som funktionalitet, rummelighed, komfort og høj kvalitet. Arteon indtager rollen som Volkswagens nye topmodel, og dimensionerne afspejler dette med en totallængde på 486 cm – næsten 10 cm længere end en Passat. De ekstra centimeter i totallængde, den 284 cm lange akselafstand, den coupé lignende taglinje og dørene med rammeløse sideruder giver Arteon en elegant og stilren fastback-profil.



Traditionelt set har du skullet gå på kompromis med rummelighed og funktionalitet i en coupébil, men her bryder Arteon normen ved at kombinere den intime atmosfære i en coupé med mere rummelighed, fleksibilitet og komfort, end du finder i mange klassiske luksusbiler. Den lave taglinje og et instrumentbord domineret af en bred midterkonsol og horisontale linjer, der løber ud i dørene, giver de forreste passagerer oplevelsen af at være pakket ind som i en klassisk coupé.



Bagsædepassagererne har – takket være den lange akselafstand – 50 mm mere benplads end i Passat, og et bagsæde, hvor yderpladserne visuelt og ergonomisk har karakter af individuelle sæder, bidrager til en sportslig og eksklusiv oplevelse. Arteon er designet som en praktisk fem-dørs fastback og under den store bagklap er der et 563 liter stort bagagerum – stort nok til at rumme fem personers feriebagage eller et par store golftasker.

Arteons lange akselafstand, brede sporvidde og lave tyngdepunkt gav et optimalt afsæt til at skabe en bil med køreegenskaber, der rammer en inspirerende balance mellem stabilitet, adræthed og komfort. Passende for en gran turismo kommer Arteon udstyret med momentstærke og brændstoføkonomiske 2-liters turboladede benzin- og dieselmotorer (150-280 hk) og raffinerende DSG-gearkasser, der sammen leverer både sportslige præstationer og suveræn kørekomfort. Arteon 2,0 TSI (190 hk) og 2,0 TDI (150 og 190 hk) er forhjulstrukket, mens den 280 hk 2,0 TSI og 240 hk 2,0 TDI er standardudstyret med 4MOTION-firehjulstræk.