IdHAIR Solutions NO.7

IdHAIR har udvidet Solutions serien med tre stærke problemknusere: Shampoo, conditioner og traetment, der stopper eller sænker processen for tidligt hårtab.



NO. 7.1

En shampoo, der er beriget med aktive ingredienser og urteekstrakter, der regulerer talgproduktionen, øger cirkulationen i hovedbunden og stimulerer hårvæksten.



NO. 7.2

En mild conditioner, der udfiltrer og giver glans, samtidig med at den peeler og fygter hovedbunden.



NO. 7.3

Opfriskende leave in tonic treatment med naturlige ekstrakter, der stimulerer hovedbund og hårvækst.



For mere information kontakt IdHair Company A/S. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.