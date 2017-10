IdHAIR Mé Hair Spray

Vi går efteråret i møde og det plejer at betyder sus i lokkerne.



Derfor er det vigtigt, at lokkerne sikres med en god hårlak.



Sprayen er en stærk en af slagsen, men efterlader dog håret lækkert og ikke ”låst”.



Det giver en skøn følelse af frihed, selvom håret holdes på plads.



Vejl. udsalgspris 129,-



