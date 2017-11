La Biosthetique Botanique Pure Nature

Planternes intensive kraft giver dit hår og din hud næring og plejer begge dele.



Det opkvikkende plejeprodukt styrker og aktiverer hår og hud med ekstrakter af ginseng, mynte og hindbær. Et forfriskende, naturligt strejf af mynte og citron virker stimulerende for sjælen og har en lang række fordele for hår og hud på molekylært plan.



Ginseng

Ginseng kaldes også for kraftrod, den hører til vedbendfamilien og hører hjemme i urskovene i Nordkorea og Manchuriet. Ginseng er den lægeplante, der benyttes mest i den kinesiske apotekerkunst, den blev nævnt for første gang allerede for femtusind år siden.



Indholdsstoffets type: Ekstrakt af roden



Kosmetisk relevant virkning:

• stimulerer og mobiliserer

• den præbiotiske virkning aktiverer hudens selvbeskyttelse og kan medføre en mere jævn, renere og sundere hud

• kan stimulere cellevæksten og kollagendannelsen

• giver håret mere spændstighed og stabilitet



Hjulkrone

Hjulkrone eller borago hører til rubladfamilien (Boraginaceae). Hjulkronefrøene indeholder mellem 26 og 38 procent olie, som med 17 til 28 procent har den højeste kendte andel af gamma-linolsyre. Denne omega-6-fedtsyre er essentiel for en sund hudbalance og spiller en vigtig rolle for talgudskillelse, neurodermitis og psoriasis.



Indholdsstoffets type: Olie fra frøene



Kosmetisk relevant virkning:

• pleje og lindring af tør hud

• pleje og lindring af betændt hud

• pleje og lindring af sensibel hud



Grøn mynte (spearmint)

planteart, der hører til læbeblomstfamilien (Lamiaceae). Har været kendt som krydderurt og lægeplante i mange århundreder i hele verden.



Indholdsstoffets type: Æterisk olie fra bladene



Kosmetisk relevant virkning:

Opkvikker og stimulerer. Har en let kølende virkning på huden. Mynteolie er kernen i Tanja Bochnigs duftkomposition til Intense-serien. Sammen med citron, hindbær og storkenæb opstår der en frisk, opkvikkende duft.



