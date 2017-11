La Biosthetique Botanique Pure Nature Balancing

Planternes udlignende kraft - balance til hår, hud og sjæl.



Det harmoniserende plejeprodukt genopretter ligevægten for hår, hud og sjæl ved hjælp af ekstrakter af aloe vera og jojoba. Disse produkter er fri for duftstoffer og dermed optimalt hår- og hudvenlige.



Aloe Vera

Aloe vera er en af de helbredende planter, der har været kendt i længst tid. Planten nævnes i rosende vendinger på en sumerisk lertavle allerede 2200 år før Kristus. Denne liljevækst indeholder over 200 forskellige aktive stoffer, deriblandt vitaminer, mineraler, aminosyrer, polysakkarider, enzymer og fytosteroler, og indenfor mediterran og afrikansk folkemedicin har den altid været anset som et middel mod forbrændinger, irritationer og tør hud.



Indholdsstoffets type: forbehandlet gel af aloe-blade fra kontrolleret økologisk dyrkning (Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder)



Kosmetisk relevant virkning:

• fremragende fugtighedsgivende middel

• beroliger, afkøler og harmoniserer huden



Jojoba

Jojobabusken er den eneste planteart i slægten Simmondsia. Dens frø minder om nødder og indeholder en voks, der bliver flydende ved stuetemperatur - i modsætning til andre vegetabilske olier er der altså ikke tale om en fed olie - og som indeholder værdifulde fedtsyrer, provitamin A og E-vitamin.



Indholdsstoffets type: Olie fra frøene



Kosmetisk relevant virkning:

• dens fordelagtige fedtsyresammensætning gør den velegnet som pleje af huden, og den egner sig til alle hudtyper

• virker udlignende på hudirritationer og harmoniserende

• beskytter mod udtørring

• indeholder E-vitamin, virker som radikalfanger

• er let betændelseshæmmende



Solsikke

Den botaniske betegnelse for solsikke, Helianthus annuuss, er afledt af de græske ord helios (sol) og anthos (blomst). Navnet stammer fra den græske mytologi og er blevet overleveret i et digt af Ovid.



Indholdsstoffets type: Olie fra frøene



Kosmetisk relevant virkning:

• let og mildt plejende olie takket være et højt indhold af linolsyre og en noget lavere andel af mættede, langkædede fedtsyrer

• virker beroligende ved hjælp af tocoferol

• tocoferol beskytter desuden hudlipiderne mod oxidation og har en fremmende effekt på oliens evne til at trække ind.



For nærmeste forhandler kontakt La Biosthetique. Kontaktoplysninger er angivet nedenfor.