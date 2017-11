La Biosthetique Botanique Pure Nature Gentle

Planternes beroligende virkning - en let sommerbrise, der stryger blidt hen over håret og huden.



Det milde pleje- og renseprodukt virker afslappende med den blide virkning af beroligende ekstrakter fra f.eks. ginkgo og lavendel, der stryger kælende hen over håret og huden som en lun sommervind. En blid, naturlig lavendelduft omhyller håret og huden.



Ginkgo biloba

Ginkgo-træer er ekstremt modstandsdygtige. De kan modstå tørke, skadedyr, hede og kulde bedre end nogen andre træer, og de kan tit blive op til 1000 år gamle, hvorfor de også betegnes som "levende fossiler".



Indholdsstoffets type: Ekstrakt af bladene



Kosmetisk relevant virkning:

• indeholder radikalfangere/antioxidanter

• kan forbedre blodcirkulationen og iltforsyningen på en blid måde

• antibakteriel og antimykotisk virkning

• giver langvarig fugtighed



Hafer

Denne søde græsart blev allerede kultiveret i Asien og Europa 2000 før Kristus. En af de mest værdifulde kornsorter - rig på protein, sunde fedtstoffer og helbredende plantestoffer.



Indholdsstoffets type: Havre-aminosyrer og derivater



Kosmetisk relevant virkning:

• beroligende og plejende

• mild konditionering til hud og hår



Lavendel

Læbeblomstfamilien stammer oprindeligt fra det vestlige Middelhavsområde. Planternes helbredende virkning var allerede kendt blandt de gamle ægyptere og romere, der også brugte dem. Lavendelmarkerne i Provence i Frankrig er et festfyrværkeri for sanserne.



Indholdsstoffets type: Æterisk olie fra blomsterne



Kosmetisk relevant virkning:

Beroliger, virker afslappende og virker opstemmende på humøret. Lavendelolie er kernen i Tanja Bochnigs duftkomposition til Gentle-serien. Sammen med citron og storkenæb opstår der en afslappende og let duft.



