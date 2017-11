"At vi bør spise flere grøntsager og mindre kød, for vores sundheds skyld og for planetens, er de færreste efterhånden uenige i," skriver Claus Meyer i forordet til Grøn Mad:



"Da jeg var barn, spillede kødet hovedrollen i stort set alle vore aftensmåltider. I mit voksne liv har jeg de sidste 15-20 år gradvist skruet ned for de animalske proteiner og op for mængden af ingredienser fra planteriget, der indgår i vores måltider. Jeg har ikke været alene på denne rejse, og jeg tror, at mange flere vil få lyst til at gå ud ad dette spor. Forhåbentlig kan denne bog være god at have med på vejen."



Meyers Grøn Mad tilbyder mere end 100 lækre og velsmagende opskrifter på grønne, velsmagende retter.



Bogen er både til dem, der ønsker at leve 100 % vegansk eller vegetarisk, men også til dem der bare har lyst til at spise mere grønt og måske lægge en kødfri dag eller to ind i om ugen.



Bogen er på klassisk meyersk vis opdelt i sæsoner, og udover de mange lækre opskrifter, giver Meyers dygtige kokke dig også en masse bonusinfo om super sunde krydderier, og om hvordan man sørger for at få dækket alle kroppens behov, når man vælger kødet fra i sin daglige kost.



"Kort tid efter at vi var flyttet til New York, besluttede vores to yngste døtre sig for at blive veganere," skriver Meyer videre i forordet: "Det varede et år, så fandt de ud af, at de også godt kunne spise honning, æg og mælkeprodukter. Bogens ærinde er ikke at overtale dig eller nogen andre til at blive vegetar eller veganer. Men jeg håber, at opskrifterne giver dig inspiration til masser af gode, grønne spiseoplevelser, uanset hvad du i øvrigt har i din indkøbskurv og dit køleskab."