Nationalmuseet åbner ny udstilling om Danmarkshistorien fra 2000-2017. Her kan man bl.a. se Andreas Mogensens rumdragt. (Foto Roberto Fortuna)

Nationalmuseets nye udstilling ”Din ting – vores historie” fortæller brudstykker af vores nyeste Danmarkshistorie igennem 17 år. Sammen med Danmarks befolkning har vi udvalgt 30 genstande, der fortæller om dramatiske og turbulente begivenheder og nye tendenser i vores livsstil siden år 2000.



”Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem os og danskerne. Alle er blevet inviteret til at indstille ting, som fortæller om vores nyeste historie. 15 af danskernes hverdagsting udstilles side om side med 15 af Nationalmuseets genstande, og tilsammen bærer de på historier om forandringer og tendenser i Danmark.



Udstillingen viser, hvad vi har talt om, og hvad der har betydet noget for os i Danmark fra år 2000 til nu,” siger formidlingschef Anni Mogensen.

Rumekspeditioner og single-kaffe

I den nye udstilling kan man bl.a. se den beskudte dør fra Krudttønden fra attentatet i København i 2015. Rumdragten fra den første dansker i rummet, Andreas Mogensen, er også udstillet. Men udstillingen viser ikke kun ikoniske genstande fra begivenheder, som har trukket avisoverskifter. Der er også genstande fra danskernes nære hverdag. For eksempel en espresso-maskine, der brygger kaffe til landets voksende antal singler, og en trailer som blev allemandseje, da genbrugspladserne skød op i landskabet i begyndelsen af 00’erne.



”Udstillingen handler om den tid, vi lever i nu. Det er ofte i den nære historie, at den store nationale fortælling lever. Derfor valgte vi at spørge Danmark om, hvad der skal udstilles,” fortæller Anni Mogensen.

15 af udstillingens genstande er blevet valgt af en jury bestående af blandt andre Frank Hvam, Anne Glad, Søren Ryge Petersen og Puk Damsgård. Jurymedlemmerne udvalgte den 23. oktober de 15 ting blandt 105 genstande, som Danmarks befolkning havde indstillet. Udstillingen Din ting – vores historie åbner 30. november på Nationalmuseet.