Smuk og nænsom renovering af ældre villaer

Vinduer med de nyeste teknologier giver bedre indeklima og ’usynlige’ energiforbedringer, fordi de samtidig bevarer husets arkitektur.



De sprossede vinduer i villaer af ældre dato imponerer både med deres smukke udseende og lange levetid. Der kan gå mange årtier, før vinduerne er modne til udskiftning, som i mange tilfælde sker for at forbedre husets energiforbrug og indeklimaet. Ikke fordi vinduerne er ved at falde fra hinanden.



Hvornår skal man renovere?

Vinduer af ægte kernetræ, som de kendes fra traditionelt byggeri, kan med den rigtige vedligeholdelse holde i op mod 100 år. Derfor kan det være vanskeligt at afgøre, hvornår det er tid til at udskifte dem med nye.



– Det gælder især, hvis de er husets oprindelige vinduer, fortæller Lasse Sørensen fra Bøjsø Vinduer & Døre. – For hvordan finder man vinduer i en tilsvarende kvalitet og med en designstil, der passer til villaens arkitektur?



– Disse spørgsmål er vigtige for vores kunder, og derfor tilbyder vi dem mulighed for mange individuelle tilpasninger. Så resultatet bliver en nænsom renovering af deres villa med vinduer, der både er smukke og opfylder de nyeste energikrav.



Traditioner skal matches af bedre indeklima og sparet energi

De største fordele ved at udskifte ældre vinduer med nye er netop et markant lavere energiforbrug og et bedre indeklima:



– De nye vinduer ser fuldstændig ud som de traditionelle, men alle elementer i dem isolerer langt bedre, og det forbedrer samtidig indeklimaet. Det er slut med utætheder, træk og kondens, og samtidig har rammer og sprosser et så slankt design, at der kommer mere lys ind i hjemmet. Det gør en klar forskel i hverdagen, siger Lasse Sørensen.



– Bøjsøs vinduer og døre vælges ofte på grund af de danske håndværkstraditioner, som vi har videreført gennem mere end 40 år. De fremstilles af kernetræ fra sibirisk lærk, som ikke optager fugt eller vand i det ellers hårde skandinaviske klima. Så holdbar-heden er lang, og man kan få alt leveret efter mål.



– Samtidig lægger vi vægt på, at man med vores vinduer får de nyeste teknologier, glastyper og energibesparelser med. Så bliver en nænsom renovering af villaen ekstra interessant.