Peak Performance i samarbejde med Nigel Cabourn

Partnerskabet mellem Nigel Cabourn og Peak Performance har været et naturligt match lige fra starten. Begge mærker er eksperter i funktionelt modedesign og skaber tøj til mennesker, der bor i de koldere dele af verden.



Cabourn ud fra et ærke-britisk ståsted og med en stor ekspertise i militærtøj, og Peak Performance med et unikt skandinavisk syn og en særlig forståelse for innovation i designet af ski- og overtøj. Resultatet er en harmonisk kollektion, der har fundet inspiration i det svenske militærs uniformer og sat referencerne i spil i et design, der passer til en moderne, urban livsstil.



Kollektionen består af i alt 20 unisexdesign og rummer alt fra en kraftig fåreskindsfrakke til vide skibukser, der er skabt til skiløb, men også fungerer off-pist.



»De svenske skifrakker minder mig lidt om dem, amerikanerne havde til deres 10. Bjergdivision. De bar et stykke overtøj med en funktionsdygtig rygsæk indbygget i jakkens bagstykke. Det er en detalje, som jeg har brugt og kombineret med referencer til de svenske skipatruljer. Resultatet er et vandtæt materiale med kamuflageprint«, siger Nigel Cabourn.



»Lige for tiden trækker streetwear på en masse referencer fra både sportsverden og militærtøj, hvilket selvfølgelig har skabt stor resonans hos Peak Performance og Nigel Cabourn«, siger Sofia Gromark Norinder. »I dag vil folk ikke bare se godt ud - de bringer konstant sportselementer ind i deres hverdag, og det er et fænomen, som vi har flettet naturligt ind i vores kollektion«.



Med afsæt i og respekt for hinandens faglighed har de to designere sammen taget elementer fra fortiden og forvandlet dem til en fremadskuende unisexkollektion.



Det er den stærke synergi mellem håndværk og teknisk avanceret tøjproduktion, som gør mødet mellem Peak Performance og Nigel Cabourn til et vellykket samarbejde.