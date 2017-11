Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Pro er den første smartphone med den nye Kirin 970 processor, der via kunstig intelligens giver brugeren en hurtigere og mere personlig brugeroplevelse. Kirin 970 indeholder en octa-core ARM Cortex CPU, en Mali G72 12-core GPU og den første "Neural Processing Unit" (NPU) designet til mobile enheder. Kirin 970 har samtidig en ny dual ISP, der giver mulighed for intelligent fotografering.



Den specialiserede NPU betyder, at Kirin 970 behandler grafiske processer 20 procent bedre end den forrige generation, og energieffektiviteten er forbedret med 50 procent på AI-relaterede funktioner. Det nye flagskib i Mate-serien giver dig verdens hurtigste LTE-forbindelse og downloadhastighed for en smartphone. Enheden kommer således med dual 4G SIM-support og dual VoLTE-forbindelser.



Kirin 970 er en åben AI-platform, så udover forbedret ydeevne giver den tredjepartvirksomheder mulighed for at udvikle nye apps, som kan tilføre de nye modeller endnu flere funktioner.



Sofistikeret design

Mate 10 Pro byder på en 18:9 OLED skærm med Huawei FullView Display og HDR10 for dynamisk videovisning, og smartphonen har en 3D-glas design med afrundede hjørner for et bedre ergonomisk greb. Bagsiden af telefonen har et reflekterende smukt design, som fremhæver det forbedrede Leica Dual Camera. Fingeraftrykslæseren er flyttet om på bagsiden af Mate 10 Pro, som det er set på tidligere modeller i Mate-serien. Mate 10 Pro er samtidig IP67-klassificeret og er dermed vand- og støvafvisende.



Nyt Leica Dual Camera og forbedret batteri

Huawei har endnu engang allieret sig med den anerkendte kameraproducent Leica for at udvikle højkvalitetskameraer til Mate 10 Pro. Kameraet på bagsiden har en 12-megapixel RGB-linse og 20-megapixel monokrom-sensorer, optisk billedstabilisering (OIS), verdens største dual f/1.6 blænde samt AI-drevet digitalt zoom og sløring. Kameraerne er derudover udstyrede med funktionen "Real-Time Scene and Object Recognition", som automatisk tilpasser kameraindstillingerne efter motiv og omgivelser. Sammen med AI Motion Detection giver det mulighed for at tage knivskarpe portrætter.



Udover et kamera af høj kvalitet har den nye smartphone fået et 4.000 mAh højdensitets-batteri, der understøtter Huaweis SuperCharge-teknologi og et "smart battery management sytem", der forstår og tilpasser sig brugerens adfærd og derved maksimerer batteriets levetid. Derudover er Huaweis SuperCharge-teknologi den første af sin slags, som har modtaget TÜV Fast-Charge Safety-certificeringen.



Mate 10 Pro er også udstyret med Huaweis nye EMUI 8.0, som blandt andet giver mulighed for at opdele skærmen, så du kan køre to apps side om side. Derudover kommer Mate 10 Pro med 6GB RAM og 128GB ROM.