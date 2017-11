Nespresso Lattissima One Nespresso Lattissima One

Uanset om du har brug for en god sort kop kaffe for at komme ud af sengen om morgenen eller nyder en cremet cappuccino, når du slapper af med din yndlingsbog i weekenden, er Nespresso Lattissima One et oplagt valg.



Den er designet til at brygge en enkelt kop kaffe ad gangen og passer med sit stilrene og enkle udtryk ind i ethvert køkken.



Den nye Lattissima One fra Nespresso er desuden intuitiv samt nem at bruge, og med blot et tryk på en knap kan du brygge din yndlingskaffe – med eller uden mælk.



Intet spild af mælk

Den specialdesignede mælkebeholder indikerer mængden af mælk, der skal bruges til forskellige typer af kaffe med mælk. Og da Lattissima One er designet til en enkelt servering, vil maskinen altid bruge den samlede mængde mælk i beholderen, så man undgår spild.



Designet er stilrent og kompakt, og maskinen er udført i et elegant mix af blanke og matte materialer. Den fås i to farver – Silky White og Mocha Brown.



Den nye Nespresso Lattissima One kan købes i Nespresso Boutiques og online på nespresso.com samt hos udvalgte forhandlere landet over. Vejledende udsalgspris: 1.999 kroner.

