Vinter i Dubai: Fem oplevelser du ikke må misse Dubai er især kendt for sine flotte strande og lune temperaturer året rundt. Men selvom man - som mange danskere - holder jule- eller vinterferie i Dubai, behøver man ikke undvære julehyggen

Farverig og flamboyant parade

På De Forenede Arabiske Emiraters nationaldag den 2. december, der i år fejres for 46. gang, forvandles gaden Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard i Dubais centrum til et farverigt miks af vogne, maskotter og artister til den årlige parade. Paraden kan opleves ved flere af byens kendetegn som fx verdens højeste bygning, Burj Khalifa, og verdens største shoppingcenter, Dubai Mall. Resten af dagen er der fest og fejring i hele byen med flagceremonier, fyrværkeri, danseoptrædener og livemusik.



Julemarked i souk'en

I juletiden forvandles Souk Madinat Jumeirah til et sandt "winter wonderland" med juletog, julemandens hus og skøjtebane. Samtidig er der mulighed for at købe julespecialiteter som ristede kastanjer, julekager og varme drikke ved de mange boder. Souk Madinat Jumeirah er et shoppingområde bygget som en tro kopi af en traditionel mellemøstlig markedsplads. Ud over butikker med alt fra smykker og souvenirs til mode og interiør huser Souk Madinat Jumeirah også mere end 20 forskellige restauranter med mad fra hele verden.



Julestemning ved skøjtebanen

Ved den store skøjtebane i Dubai Mall er der også rig mulighed for at komme i julestemning med både julemarked, alfer og forskellige workshops, mens sneen daler ned over skøjtebanen. Vil man have en ekstra festlig skøjteoplevelse, kan man tilmelde sig en af de såkaldte "disco sessions", hvor skøjtebanen fyldes med et rytmisk lysshow og sprøde toner fra skøjtebanens faste DJ.



Nytår under stjernehimlen

Det fascinerende fyrværkeri ved Burj Khalifa gør det oplagt at tilbringe årets sidste dag udendørs på en af Dubais mange udendørs-spisesteder - eksempelvis på restauranterne i nærheden af det ikoniske Dubai Fountain. Det femstjernede hotel Palace Downtown er et populært sted at fejre nytår, da man herfra har en fantastisk udsigt over både springvandet og Burj Khalifa. Både hotellets asiatiske restaurant, Thiptar, og den anmelderroste latinamerikanske, Asado, har udendørs terrasser, hvor man sidder på første parket til det storslåede nytårsfyrværkeri. Af øvrige anbefalelsesværdige udsigtspunkter kan nævnes roof top-baren på JW Marriott.



Dubai Shopping Festival

Et af de mest populære events i løbet af året er Dubai Shopping Festival, der finder sted i perioden 26. december-27. januar. Eventen er en af årets bedste muligheder for at gøre et kup - men det er også en social begivenhed, der afspejler kulturen og fællesskabet i Dubai og inkluderer alt fra livemusik og -optrædener til forskellige former for shows og underholdning.



