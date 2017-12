Maria Nila Shale Strong Wax

Maria Nila Shale Strong Wax er en fiber voks med stærkt hold.



Den har medium shine og er perfekt til et kort hår, med længde på toppen. Det vil sige at den er perfekt til det moderne tilbage strøgene look eller et rodet beach look.



Det er den første hårvoks på markedet der både har Leaping Bunny, PETA og Vegan Society certificeringen, altså det er både 100% vegan venligt og ikke testet på dyr.



Der ud over er Shale Strong Wax uden sulfater og er parabenefri.



Fordele

- Fiber voks

- Hold 4 ud af 5

- Medium glans

- Velegnet til kort og mellemlangt hår

- Parabene og sulfate fri

- 100% vegan venlig og ikke testet på dyr

- Skøn duft



Anvendelse

- Den kan bruges i tørt eller fugtigt hår.

- Fordel en passende mænge i håret og sæt håret som du ønsker



Maria Nila forhandles hos udvalgte, professionelle saloner samt online på marianila.com.