Flint fnugrulle



Den praktiske fnugrulle fra Flint er en genial gaveidé til manden der har alt.



Fnugrullen fjerner let fnuller og hår fra tøj og andre overflader.



Fnugrullen kommer med 30 let aftagelige klæbende ark, der er lavet af japansk tape af højeste kvalitet, som kan bruges på selv de fineste former for stof.



Fnugrullen er opbevaret i et hylster, som kan udvides med et hurtigt twist og trækkes sammen ved at presse toppen ned.



Flint fnugrulle. Vejledende pris kr. 119,-