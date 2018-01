Olive All Hudpleje

Selvom vi her på vores breddegrader ikke ligefrem er blevet begunstiget med så mange sommerdage med høj sol fra en skyfri himmel, har den dog vist sig.



Har man været sydpå i ferien, har man måske fået lidt mere sol end herhjemme, men uanset hvor man har været, er det nu tid til at være ekstra opmærksom på sin hud. Huden behøver nemlig en god næring for at kunne regenerere sig og det kan ikke betale sig at gå på kompromis, for der er stor forskel på hvad de mange forskellige hudplejeprodukter egentlig gør ved din hud.



”Hos OliveAll har vi fra starten haft fokus på at skabe nogle produkter, så enkle som muligt, uden unødige tilsætninger, baseret på verdens ældste hudplejemiddel, oliven olie. For det er i princippet oliven olien der gør den største forskel. Den trænger nemlig hurtigt ind i huden og hjælper hvor den skal” fortæller Victor Halle fra OliveAll A/S. ”Vi henter den økologiske ekstra jomfru oliven olie op fra vores plantage på Kreta og producerer alle vores cremer i Danmark” fortsætter han.



Lige nu er det Body lotions der er særdeles gode til at afhjælpe de solskader man har fået gennem sommeren og OliveAll body lotions, som både fås i sprayform og med pumpe, er både allergicertificeret og Vegan registreret. Det betyder så også, at der ikke er nogen som helst form for parfume i produkterne og kan uden risiko bruges af alle allergikere. Det er i det hele tage en god idé at passe god på huden, for den er faktisk det største organ vi har.



OliveAll produkter forhandles af Helsekostbutikker og Apoteker og kan også købes direkte på oliveall.com