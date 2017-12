Dr. Martens 1460 støvle

Folk der går med Dr. Martens er vidt forskellige, og netop den forskellighed fejrer mærket i sæsonens 'Worn Different'-kampagne.



'Worn Different'-kampagnen hylder de mange personligheder, som bliver inspireret af deres Docs og bruger dem som et udtryk for individualisme og frihed.



Dr. Martens-tilhængere er stærke individer med en udpræget personlig stil, men de er også forbundet med andre Docs-fans i mærkets oprørske ånd og ønsket om at gøre ting på deres egen måde.



Mærkets første design, '1460'-støvlen, har været grundlaget for Dr. Martens' succes i snart 60 år og gennemlevet en udvikling fra ydmyg arbejderstøvle til kerneelement i subkulturer og populært modeobjekt.



Støvlen er, præcis som ved dens fødsel i 1960, let at kende med en krop i kraftigt læder, snører med otte huller i hver side og gule sting langs sålen.