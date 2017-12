Ford Ecosport 2018

EcoSport er den første lille SUV fra Ford i Europa, og op til den danske introduktion har den gennemgået en forvandling for at styrke dens mange fordele og for at inkorporere en masse spændende nyheder. Det gælder eksempelvis en ny manuel gearkasse, det vanedannende B&O PLAY-lydanlæg og infotainment- og nødopkaldssystemet SYNC 3 med 6,5” touchscreen (8” touchscreen fås som ekstraudstyr).



Der kommer ingen svag benzinmotor uden turbo med under 100 hk, men i stedet tre forskellige turbomotorer med kræfter nok til at slæbe og spurte, uden at det har en negativ effekt på brændstofforbruget. EcoSport fås med to benzinmotorer og en dieselmotor.



Benzinmotoren er Fords seks gange prisvindende EcoBoost-motor på 1 liter med tre cylindre, som i EcoSport fås i to styrker. I udstyrsvarianterne Trend og Titanium leverer den støjsvage og sparsommelige benzinmotor 125 hk og et omdrejningsmoment på 170 Nm fra så lavt som 1.400 o/min. Det imponerende lave brændstofforbrug på 19,2 km/l giver en CO2-udledning på blot 119 gram/km, og samme flotte tal gælder faktisk også for den stærkere udgave af EcoBoost-motoren med 140 hk (170 Nm), som køberne kan opleve for fuld styrke i EcoSport ST-Line. Alle udgaver af EcoSport leveres med en ny manuel gearkasse med seks trin.



EcoSport Trend kan udstyres med den moderne og særdeles effektive 1,5-liters TDCi-dieselmotor med en ydelse på 100 hk. Som det er typisk for moderne dieselmotorer er den kultiveret, smidig – og selvfølgelig yderst sparsommelig. Med 215 Nm er det maksimale drejningsmoment højt, og EcoSport med dieselmotor er derfor den helt rette bil til kunder, som tilbagelægger mange kilometer og ofte transporterer familie, venner og tungt gods. Med 24,4 km/l er det gennemsnitlige forbrug prisværdigt lav, og CO2-udledningen er på samme måde lavt med blot 107 gram/km. Alle udgaver af EcoSport må køre med en anhængervægt på op til 900 kilo (med bremser).



Tre versioner – alle med usædvanlig højt udstyrsniveau

Selv om EcoSport er den mindste af Fords SUV-modeller, er de tre udstyrsniveauer meget omfattende, og den nye SUV kan bestilles med udstyr, som ellers kun ses i de større og dyrere bilklasser. I Danmark fås EcoSport som veludstyret Trend, luksuriøs Titanium og endelig som dynamisk-sportslig ST-Line.