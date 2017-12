Skab mere lys og liv i boligen med glasløsninger

Skab mere lys og liv i boligen med nye glasløsninger - her badeværelset

Nye kreative glasløsninger i gulve, vægge og til interiør viser, hvor enkelt indretningen kan forbedres med glas.



Glas åbner for mere naturligt lysindfald og skaber sammenhæng mellem flere rum og etager, selv om de stadig er adskilt.



En oplagt valg er hjemmekontoret, hvor glas kan gøre en behagelig forskel. Dels ved at give mere lys og få rummet til at virke større. Dels med muligheden for at lukke af for støj, så man kan arbejde uforstyrret og alligevel have kontakt med familien.



Vinkælderen kalder

Glasgulve er blevet populære, for eksempel med kig ned i en velindrettet vinkælder. Der sker noget spændende med begge rum, og mange er glade for at vise de dele af boligen frem, som normalt er gemt væk.



Gamle trappeopgange får også nyt liv med glas, der samtidig kan være et praktisk valg. Flytter man en trappe, er det ofte svært at finde et gulv, der matcher 100%. Derfor kan det være en god løsning at lægge glas i åbningen.



Vægge med vinduer

Franske døre er et klassisk valg i mange boliger, fordi de med deres smukke glas giver mere lys og sammenhæng mellem rummene. En oplevelse i samme stil giver den nye trend med at sætte glaspartier eller brugte vinduer i skillevægge. Her vælges ofte gamle palærammer eller staldrammer med mange sprosser og små glas. Det vinder stadig mere frem, at man istandsætter og genbruger, og løsningen kan både være et vinduesfelt i en gipsvæg og at lave en hel vinduesvæg.

Ved genbrug af ældre vinduer er det vigtigt at være opmærksom på glastyperne. Lever de ikke op til nutidens sikkerhedskrav, kan de være en risiko for børn og husdyr, hvis de splintrer. Derfor er det en god idé at spørge glarmesteren til råds og eventuelt få skiftet glassene.



Tryghed i valget

– Glas åbner også mulighed for at få lavet elegant interiør, der på millimeter er tilpasset helt individuelle ønsker i hjemmet, fortæller teknisk konsulent Mikkel Thomsen fra Glarmesterlauget.



– Der er mange muligheder for at bruge glas i boligen. Blandt andet opslagstavler, hylder og bordplader, ligesom glarmesteren kan skære spejle til i alle tænkelige former.



Fælles for al brug af glas er, at man er sikker på at få trygge løsninger, når man kontakter fagmanden. Yderligere information på glarmesterlauget.dk.