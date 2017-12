Re-bed naturseng

Kan en seng være grøn og af så rene materialer fra naturen, at den er med til at sikre et sundere liv?



Med en dyb og trykaflastende søvn, hvor man ikke kommer i kontakt med skadelige stoffer? Det er målet med den nyhed, der nu lanceres af en dansk fabrik:



– Med den nye naturseng har vi forsøgt at udvide søvnbegrebet, så det både handler om mennesket og naturen, fortæller Alexander Brunsø fra Re-beds. – Undersøgelser viser, at mange mennesker sover dårligt, og det skal vi tage seriøst. Vi ønsker at give sundheden tilbage til mennesket uden at tage fra naturen, og det sikrer det grønne valg af materialer.



Rent og organisk

Re-beds bruger bæredygtige materialer til samtlige dele. Ikke kun til madrassen, som alle plejer at fokusere på, men også til sengerammen samt det betræk, man er i berøring med under søvnen.

– Man kan for første gang tale om grøn omstilling i soveværelset med træ fra certificerede skovbrug, 100% naturlatex og tekstiler af økologisk hør og bomuld. Renere og mere organisk bliver det ikke, og den kvalitet går igen i de baby- og barnemadrasser, der også udgør vores sortiment, siger Alexander Brunsø.



Hvorfor 100% naturlatex?

Madrasserne fra Re-beds er af 100% naturlatex, der er et organisk materiale – modsat den syntetiske latex, de fleste kender. Naturlatex dannes af flydende gummi, som udvindes af gummitræerne uden at belaste dem. Fremstillingen sker i hånden. Produktionen kræver kun 10-15 % af den energi, der bruges til at lave syntetisk latex, og er derfor væsentligt CO2 reducerende.

Naturlatex har elastiske evner, der understøtter og af-laster kroppen – især rygraden – under søvnen. Samtidig betyder den åbne cellestruktur, at sved absorberes og derefter fordamper. Det giver en stabil kropstemperatur og dermed en roligere søvn.



Et bevidst grønt valg

Med udviklingen af den nye naturseng henvender Re-beds sig til de mange, der tænker og vælger grønt:

– Vi er inspirerede af den grønne omstilling og ønsker som virksomhed at påtage os ansvaret ved at tilbyde de mest bæredygtige produkter i sengebranchen, siger Alexander Brunsø. – Nu er vi klar med en seng, der giver mennesket ro samtidig med, at naturen får ro.