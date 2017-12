MicroPod Bluetooth MKII

Den nye MicroPod er den første i serien af nye, trådløse og bærbare Podspeakers med Bluetooth og indbygget batteri.



De originale Podspeakers er blandt verdens mest anerkendte højttalere og ægte designikoner. Siden den første lancering i midten af 1990´erne, har Podspeakers været et benchmark for, hvad man kan opnå, når man skaber et ukonventionelt design.



"One is Amazing – two is a Blast"

Den nye MicroPod Bluetooth MKII har den nyeste Bluetooth teknologi og er opgraderet med True Wireless (TWS) funktion for trådløs stereoparring.

MicroPod Bluetooth MKII fungerer perfekt som stand-alone højttaler, og spiller fantastisk som soloartist. Men benytter du to MicroPods sammen, vil du, med True Wireless stereo support og trådløs stereoparring af de to højttalere, opnå et endnu mere imponerende "blast" af stereolyd.



Stand-alone - og fuldt bærbar

MicroPod Bluetooth MKII er den første stand-alone højttaler i Podspeakers serien. Med indbygget batteri kan den spille i op til 10+ timer. Det gør det nemmere end nogensinde at tage musikken med sig.



Klassisk design - Moderne teknologi

Den første MicroPod blev lanceret i 2001. Designmæssigt ligner den den ikoniske MiniPod, men som navnet antyder, er formfaktoren noget mindre. De diskrete dimensioner gør den velegnet til at placere på et bord eller på en hylde - for eksempel med påmontering af de medfølgende spikes (ben), der får MicroPod´en til at se ud som om, den svæver frit i rummet. Med tilkøb af et vægbeslag er det endvidere muligt at hænge højttaleren op.



MicroPod Bluetooth MKII har ganske vist det velkendte og klassiske design fra sin forgænger, den første MicroPod i 2001, men teknisk set afspejler den nye højttaler fuldt ud den teknologiske udvikling, og fremstår som en moderne og opdateret, aktiv højttaler - helt og aldeles trådløs.



MicroPod Bluetooth MKII fås i tre farvevarianter: Matte Red, Matte Black og Satin White.