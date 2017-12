Samsung galaxy A8 - 2018

Galaxy A8 (2018) gør sit indtog på markedet med nyheder såsom dobbelt frontkamera, stor Inifinity-skærm og et ergonomisk design.



Dobbelt frontkamera fanger flere billeder

Med et 16 MP F1.7 bagsidekamera og de to 16MP + 8MP F1.9 Dual Front-kameraer kan brugerne tage smukkere og skarpere billeder end nogensinde før. Dual Front-kameraerne er skabt til at kunne skifte mellem to lag for at fange den bedste mulige selfie – alt fra nære close-ups til billeder med skarpe og detaljerede baggrunde. Til de mere professionelle billeder er Galaxy A8(2018) udstyret med en Live Fokus-funktion, hvilket betyder, at brugeren kan kontrollere dybden i billedet ved at tillade justering af bokeh-effekten og ændre dybden efterfølgende.

Det har ingen betydning, om det er nat eller dag, lyst eller mørkt – uanset hvad vil brugerne kunne tage smukke og skarpe billeder. Andre nye kamerafunktioner er Food Mode, hvor man enkelt kan tage perfekte madbilleder eller tilføje stickers for at gøre billederne unikke.

Den nye Galaxy A8(2018) sætter også barren højt for film- og videooplevelser. Men en Infinity-skræm kan du afspille film i 18.5:9, så billedet strækker sig over hele telefonens overflade. Takket være den digitale billedstabilisering (VDis) slipper du også for rystede videoindspilninger.



Galaxy A8(2018) har samtidig en ny hyperlapse-funktion, som gør det muligt at skabe time-lapse-videoer og derved optage og dele længere oplevelser end tidligere.



Yndlingsfunktioner i A-serien

Med Samsungs ’Always on’ display går du ikke glip af noget af det, der sker på telefonen, fordi displayet altid viser notifikationer samt klokkeslæt, selvom telefonen er låst. Galaxy A8(2018) er også IP68-klassificeret (vand og støvbestandig), hvilket gør, at den kan bruges i alt slags vejr og i alle miljøer. Galaxy A8(2018) er samtidig den første mobiltelefon i A-serien, som kan bruges til Samsung Gear VR. Den har desuden plads til to SIM-kort samt et micro SD-kort, hvilket betyder, at du kan tilføje op til 256 GB lagringsplads.



Fakta

Samsung Galaxy A8 (2018) er udrustet med Octa Core-processer (2.2GHz Dual + 1.6GHz Hexa), og 4GB RAM-hukommelse, 32GB intern hukommelse samt plads til 256GB micro SD. Den har en 5.6’’ FHD+ 1080x2220 Super AMOLED-skærm. Batteri på 3,000 mAh, med hurtig opladning. 149.2 x 70.6 x 8.4 mm, vægt 172g. Frontkameraer: Dual Camera 16MP FF (F1.9) + 8MP (F1.9), Bagsidekamera: 16MP PDAF (F1.7). Operativsystem Android 7.1.1. Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80, 256QAM, Bluetooth v5.0 (LE op til 2Mbps), ANT+, USB Type-C, plads til betaling med NFC og MST, GPS + Glonass + BeiDou. IP68- certificering. Sensorer: Accelerometer, Barometer, Fingeraftryk, Gyro, Hall, Proximity, Geomagnetic, RGB Light.



Samsung Galaxy A8(2018) kommer til Danmark den 19. januar i tre forskellige farver; Black, Orchid Grey og Gold og til en vejledende udsalgspris på kr. 3.899,-.