The Macallan Edition No. 3 er seneste kreative samarbejde fra Speyside-destilleriets hånd. Og der er garanti for velduft, for The Macallans Edition No. 3 er lavet i et tæt parløb mellem The Macallans Master Whisky Maker Bob Dalgarno og en af verdens dygtigste parfumeurer, Roja Dove.



Det er stadig en intens besættelse af selve træet og fadene, der er brændstoffet under The Macallan Edition-samarbejderne. Og præcis som med Edition No. 1 og 2 er der også med Edition No. 3 fokus på de forfinede processer, der ligger til grund for fremstillingen af luksuswhisky. Men hvor de to første udgaver viste, hvordan det enkelte fad påvirker helheden, har Bob Dalgarno og Roja Dove med Edition No. 3 fokuseret på, hvordan distinkte aromaer kan kombineres og skabe en dyb, sanselig og karakterfuld whisky.



Næse for god whisky

Som en af verdens mest anerkendte parfumeurer, eller ’næser’ som disse dufteksperter kaldes, har Roja Dove, der står bag mærket Roja Parfums, brugt sin enorme viden til at beskrive de særlige aromaer, der kendetegner egetræsfadene. Herefter har Bob Dalgarno gjort brug af denne viden til at vælge de aromakaraktertræk, der skulle forme Edition No. 3’s endelige udtryk.



Det er The Macallans exceptionelle egetræsfade, der er hovedårsagen til, at destilleriet igen og igen formår at skabe udsøgte whiskyer af højeste kvalitet.



Ved at bruge flere mindre fade til Edition No. 3, har The Macallan skabt endnu større kontaktflade mellem spiritus og træ, hvilket giver en yderligere intens oplevelse af både smag og aroma.



Amerikansk og europæisk eg

The Macallan Edition No. 3 er skabt af en kombination af amerikanske og europæiske egefade. Whiskyen rammer med en base af Tevasa-fade og en top af Hudosa-fade en profil med noter fra bourbonfade af vaniljeis og søde, grønne æbler og noter fra europæiske og amerikanske oak refill-fade af tørrede blomster.

