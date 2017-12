Caroline Henderson giver koncert i Herning

Caroline Henderson giver koncert i MCH Herning Kongrescenter

Danmarks ypperste jazzstemme har samlet cremen af danske musikere og komponister, når hun i foråret 2018 gæster MCH Herning Kongrescenter.



Publikum kan allerede nu begynde at glæde sig til foråret, hvor Caroline Henderson giver koncert i MCH Herning Kongrescenter. Til koncerten får hun nemlig selskab af den anerkendte jazzpianist og sin musikalske ledsager gennem mange år Nikolaj Hess, Daniel Franck, som er en af Danmarks dygtigste jazzbasister, den prisvindende guitarist og multikunstner Gustaf Ljunggren, trommeslageren Jakob Høyer, som har spillet alt fra jazz til progressiv rock og pop med blandt andre The Raveonettes og Trentemøller, og slutteligt tilfører Turboweekend-pianosten Anders Stig Møller keyboard til Danmarks ypperste jazzstemme. Henderson har samlet cremen af danske musikere og komponister, som ser frem til spille sammen i konstellationen særligt udvalgt til lejligheden. Koncerten kommer bredt rundt i Hendersons repertoire af lækker, kølig jazz tilsat elektroniske rytmer, og samtidig vil hun præsentere publikum for helt nyt materiale.



Caroline Henderson har gennem årene markeret sig som en af de stærkeste sangerinder i nyere dansk musikhistorie med et musikalsk udtryk, der henter inspiration i både jazz, blues pop og elektroniske toner. Hendersons kunstneriske formåen er imponerende med en karriere, der spænder fra prisvindende pladeudgivelser, massive radiohits, anmelderroste koncerter og udsolgte turnéer til film- og tv-optrædener samt anerkendte roller i teaterkoncerter. Caroline Henderson arbejder for tiden på en ny pladeudgivelse, som udkommer i starten af det nye år.



Senest er Caroline Henderson blevet inviteret til at dele ud af sin musikalske kunnen og erfaringer i den syvende udgave af TV2’s ’Toppen af Poppen’, hvor hun medvirker sammen med Aura, Karl William, Michael Falch, Søren Huss, Burhan G og Hush-sanger Dorte Gerlach. Det bliver spændende at se, hvordan Henderson fortolker og beriger de andre deltageres sange med sin fløjlsbløde, sensuelle stemme, der gør hende helt unik i dansk musik.

Med en jazzdiva i topform, et stjernehold i ryggen og et særligt spændende repertoire udvalgt til aftenen vender Caroline Henderson tilbage til landets koncertsale med en koncert, man ikke vil gå glip af.



Tid og sted: Lørdag 10. marts 2018, kl. 20.00 i MCH Herning Kongrescenter.