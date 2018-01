Den danske billedkunstner Kaspar Bonnén har til udstillingen Vandringer i ukendt geometri skabt en række kunstværker, hovedsageligt af skulpturel karakter, men også litterære og billedkunstneriske bidrag.



Kaspar Bonnén beskriver selv sin idé: ”En vandrer tager væk fra det eksisterende samfunds regler for at søge ind i sig selv. At vandre er at forlade og at søge nyt i sig selv, at bruge afsondringen fra den normale socialsfære for, som en anden rejsende, at finde ind i en dybere indsigt, en ukendt geometri.”



Vandringerne på udstillingen er således ikke fysiske vandringer, men vandringer mellem tanker, vandringer mellem følelser, i kunstnerens forsøg på at skabe små uforudsigelige figurer med nye, overraskende dimensioner. Udstillingen Vandringer i ukendt geometri viser nye malerier, tegninger og skulpturer.



Kaspar Bonnén er født 1968, uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi, og bor og arbejder i København. Hans værker kan bl.a. opleves på ARoS, Statens Museum for Kunst, Arken, Amalienborg Slot, samt Moderna Museet, Stockholm. Hans kunstneriske produktion er både litterær og visuel, og han arbejder med bl.a. installationer, maleri og har skrevet digtsamlinger og senest udgivet en roman. Hvor motiver i en årrække har kredset omkring barndomserindringer, vendes blikket nu mod hverdagen og nuet.



Kunstudstillingen i Rundetaarn slutter 21. januar 2018.