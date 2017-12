Will Smith vært på "Vores utrolige planet"

Will Smith skal være vært på "Vores utrolige planet"

Hollywoodskuespilleren Will Smith skal være seernes guide i den nye 10 episoder lange serie "Vores utrolige planet" - en episk fortælling om planeten Jorden, set både ude fra rummet og via en rejse gennem ikke færre end 45 lande og seks kontinenter.



Skuespilleren Will Smith fik sit store gennembrud i serien "Rap fyr i L.A." og slog senere sit navn fast som én af de bedste skuespillere i Hollywood med film som "Jagten på lykke", "Men in Black I, II, III" og "Ali". Nu skal han prøve kræfter med værtsrollen i National Geographic-serien "Vores utrolige planet" - en spændende og gådefuld rejse, der ser på planeten med både videnskabelige og nysgerrige øjne. "Vores utrolige planet" er en ekstraordinær fortælling om Jorden og besvarer spørgsmål om, hvorfor vores planet er så enestående og fyldt med liv modsat rummet omkring os.



Erfarne astronauter hjælper med at udforske Jordens spændende mysterier



Serien har allieret sig med en gruppe erfarne astronauter til at fortælle historien om Jorden ved blandt andet at se på planeten fra det ydre rum. Sammen tilføjer astronauterne Chris Hadfield, Jeff Hoffman, Mae Jemison, Jerry Linenger, Mike Massimino, Leland Melvin, Nicole Stott og Peggy Whitson et unikt perspektiv til historien om Jorden og fortæller om deres egne oplevelser af Jorden set fra det ydre rum.



Astronauterne tilfører serien en dyb indsigt i historien om planeten, hvor de med videnskaben i hånden viser de små og store magiske tilfældigheder, der endte med at være helt afgørende for skabelsen af alt liv på Jorden.



Serien er produceret af den Oscar-nominerede filmskaber Darren Aronofsky (kendt for "Black Swan" og "Requiem for a Dream") samt den prisvindende Jane Root ("America The Story of Us").

Darren Aronofsky er begejstret for at samarbejde med én af sine yndlings skuespillere: "Jeg er henrykt over at have Will Smith om bord til at guide os gennem serien. Hans karisma, intelligens og medmenneskelighed vil i høj grad bidrage positivt til projektet, og invitere seerne indenfor til denne unikke fortælling om de forbløffende vidundere, som gør livet muligt på vores planet", siger Aronofsky.



"Vores mål med serien er at skabe og formidle faktuel viden og give seerne en uovertruffen filmisk oplevelse, som de aldrig har set før", fortæller Root. "Vi vil pakke videnskaben bag vores fantastiske planet ud og frembringe historier, der både er underholdende og provokerende - og hvem er bedre til det end den visionære Darren Aronofsky og hans partnere på Protozoa Pictures, den uforlignelige Will Smith og vores fantastiske hold af legendariske astronauter? "



"Vores utrolige planet" får premiere d. 25. marts 2018 på National Geographic.