Seat Arona

Den nye Seat Arona kan fås med de nyeste førerassistent- og infotainmentsystemer som eksempelvis Front Assist, Adaptive Cruise Control, Stop&Go, Hill Hold control, træthedsregistrering, regn- og lyssensorer, multikollisionsbremse, nøglefri betjening, et præcist bakkamera i høj kvalitet, en eksklusiv 8” touchscreen og trådløs oplader med GSM-signalforstærker. Arona kan derudover også fås med Rear Cross Alert, Blind Spot Detection og parkeringsassistent, som både fungerer ved parallelparkering og parkering på tværs af kørselsretningen.



Når det gælder opkoblingsmuligheder, er det muligt at tilkøbe Apple Car Play, Android Auto og Mirror Link. Og på lydfronten fås den nye SEAT Arona som ekstraudstyr med BeatsAudio-system med seks højtalere en 300 W 8-kanals-forstærker og subwoofer i bagagerummet.



Seat Arona har sin egen personlighed og masser af muligheder for individualisering. Når det gælder lakeringen, er Arona delt i to: Den nederste del af karrosseriet udgør den ene del, og taget samt A- og C-stolperne udgør den andel del. Taget fås i farverne grå, sort, orange eller i samme farve som resten af karrosseriet. Der findes 68 mulige farvekombinationer.



På samme måde som Leon, Ateca og Ibiza fås den nye Seat Arona i udstyrslinjerne Reference, Style, FR og Xcellence. FR-udstyrsversionen omfatter en undervogn med to forskellige indstillinger og Seat Drive Profile med fire indstillinger: Normal, Sport, Eco og Individual.

High Console-konceptet gør midterkonsollen mere fremtrædende, og det påvirker sikkerheden og ergonomien, fordi alle elementer er placeret, så føreren næsten ikke behøver at fjerne blikket fra vejen under kørslen. Derudover skiller interiøret sig ud med elegante vandrette proportioner, der understreger og øger bilens visuelle størrelse og går hånd i hånd med et højt sofistikerede niveau hvad angår kvalitetsindtrykket.



Alle motorerne til den nye Seat Arona har direkte indsprøjtning, turbolader og automatisk start-stop-system. Arona er tilgængelig med tre forskellige benzinmotorer – alle med aluminiumsblok. Indstigningsmotoren er en 3-cylindret 1,0-liters TSI-motor med 95 hk, og den er kombineret med en 5-trins manuel gearkasse. Den næste i rækken er samme motor, men med 115 hk, og den er kombineret med en 6-trins manuel gearkasse eller en 7-trins DSG-dobbeltkoblingsgearkasse. Den tredje motor er den nye 4-cylindrede TSI-motor med 150 hk og aktiv cylinderfrakobling. Den fås eksklusivt til FR-versionen og er kombineret med en 6-trins manuel gearkasse. Hvad angår dieselmotorer, vil den effektive og driftssikre 1,6-liters TDI-motor kunne fås med 95 hk og kan kombineres med en 5-trins manuel gearkasse eller en 7-trins DSG-gearkasse.