Luksus fra Audi - Ny A8

Audi A8 anno 2018

Audi A8 er stilskabende – den markerer starten på en ny designæra for hele mærket. Fronten med den brede, lodret stående singleframe-grill og det flydende og muskuløse karrosseri symboliserer sportslig elegance, eksklusivitet og en progressiv status. Den nye A8 indfrier det løfte, som konceptbilen Audi prologue gav. Luksuslimousinen har en stærk fremtoning – det gælder både den 5,17 m lange normale version og A8 L med 13 cm længere akselafstand.

Verden over er mærket Audi kendt for sportslighed, letvægtskonstruktion samt det permanente firehjulstræk quattro, og designet på den nye A8 lader disse værdier komme til udtryk. Samtidig demonstrerer Audi igen sit Vorsprung inden for lysteknologi med de markante HD-Matrix-LED-forlygter med Audi laserlys og LED-lysstribe i kombination med baglygter i OLED-teknologi for.



Luksuslounge

Frirum er det fremtrædende kendetegn for den nye luksusforståelse. Luksuslimousinens interiør er bevidst udformet på en minimalistisk måde, og arkitekturen i kabinen er klar og horisontalt orienteret – alt sammen for at skabe ro i kabinen. A8 minder derfor om en rummelig lounge med masser af plads. Sammenlignet med forgængermodellen er begge karrosserivarianter blevet markant længere.Udbuddet af udstyr og materialer er meget bredt, og alle detaljer er på et håndværksmæssigt meget højt niveau – lige fra sædeindtrækkenes perforering og til de elektrisk op- og nedkørende afdækninger over luftdyserne.

Den mest eksklusive plads i det nye Audi flagskib er den højre bagsædeplads – hvilesædet (ekstraudstyr) i A8 L med de mange forskellige indstillingsmuligheder og fodhvileren. På denne plads kan passageren få varmet og masseret sine fodsåler i flere trin på bagsiden af passagersædet. Derudover kan bagsædepassagererne styre en lang række funktioner som ambientebelysningen, de nye HD-Matrix-læselamper og sædemassagen via deres egen betjeningsenhed samt føre private telefonsamtaler: Rear Seat Remote med OLED-display er på samme størrelse som en smartphone og kan tages ud fra placeringen i midterarmlænet.



Betjeningen

Med et komplet nyt betjeningskoncept overfører Audi sine høje kvalitetskrav til den digitale tidsalder.Dreje-/trykknappen og touchpad’en fra forgængeren findes ikke længere, og instrumentpanelet er stort set uden knapper og kontakter. Det centrale element er en 10,1” touchscreen, som med sit black panel-look i slukket tilstand er integreret næsten usynligt i panelet i sort højglans.



Brugerfladen kommer frem, så snart bilen låses op. På det store display betjener føreren bilens infotainment med fingertryk. Via en anden touchscreen på midtertunnelens konsol har føreren adgang til klimaanlægget og komfortfunktionerne samt mulighed for at skrive tekst. I den forbindelse kan føreren hvile sit håndled på den brede gearvælger til tiptronic. Hvis føreren aktiverer en funktion på det øverste eller nederste display, hører og mærker vedkommende et klik som bekræftelse. Med kombinationen af akustisk og mærkbar feedback samt anvendelse af gængse touch-bevægelser, som fx swipe, er det ekstra sikkert, intuitivt og hurtigt at betjene det nye MMI touch response.