T-Roc - Helt ny SUV fra VW

T-Roc fra VW

Markedet for SUV’er boomer, specielt i klassen for kompakte SUV’er. Efter den succesfulde introduktion af Tiguan i 2016 fortsætter Volkswagen sin største modeloffensiv nogensinde med introduktionen af T-Roc. Med sit progressive design, et utal af individualiseringsmuligheder, topmoderne assistentsystemer, innovativ digitalisering og en inspirerende køreoplevelse puster T-Roc ekstra liv i klassen for kompakte crossovermodeller.



T-Roc måler 4.234 mm i længden og positioneres under den 252 mm længere Tiguan. En lang akselafstand kombineret med en forholdsvis stor bredde på 1.819 mm og en højde på 1.573 mm giver designet et lavt tyngdepunkt og dynamiske, næsten frække proportioner. T-Roc bærer tydeligt Volkswagens SUV design DNA, men den er samtidig helt sin egen med et karakteristisk design, der kombinerer offroadappeal med kompaktbilens dynamik og urbane udtryk.



T-Roc har mange karakteristiske designelementer, der tilsammen skaber et avantgardistisk og progressivt designudtryk. Det gælder frontdesignet, hvor de meget smalle forlygter – med LED-teknologi på topmodellen – er elegant integrerede i den meget brede kølergrillenhed. Hele denne sektion er indrammet af en diskret kromliste. De smalle forlygter er gjort mulige ved, at LED-kørelysene er flyttet fra forlygterne og ned i frontkofangeren, og selve udformningen af disse giver samtidig T-Roc et umiskendeligt udtryk selv i mørke.



I profil har T-Roc en langstrakt silhuet med coupé-lignende proportioner, hvilket fremhæves med en markant kromliste, der løber op langs A-stolpen og hele vejen bagud langs taglinjen og ind i C-stolpen. Denne effekt forstærkes yderligere, hvis man bestiller T-Roc med bicolor-design, hvor taget inklusiv A-stolper og sidespejle har en kontrastfarve (hvid, sort eller Black Oak brun metallic).



Hen langs karrosserisiderne giver de kraftigt markerede linjer henover hjulkasserne T-Roc et muskuløst udtryk, og de sorte kunststofpaneler hele vejen rundt nederst på bilen giver T-Roc offroadappeal og beskytter samtidig karrosseriet ved terrænkørsel.



T-Roc’s moderne og karakteristiske design afspejles også i interiøret, hvor form og funktion redefineret i den digitaliserede tidsalder. I interiøret har designerne haft stor fokus på integrationen af den mere og mere omfattende digitalisering. Det betyder, at T-Roc er udstyret med Volkswagens nyeste generation af infotainmentsystemer med 8” touchskærm i glas, og at det nye 11,7” store digitale Active Info Display tilbydes som ekstraudstyr.



Instrumentpanelet og infotainmentanlægget er i T-Roc indrammet af et dekorpanel, der – afhængig af model – enten er mørktonet eller lakeret i en kontrastfarve (Caribou grå, Ravenna blå, Kurkuma gul metallic, Energetic orange metallic eller Balck Oak brun), der passer sammen med striberne i sædernes indtræk. Farverne går igen på dørene og på rammen omkring konsollen med klimaanlæg og gearstang.