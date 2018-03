Mikkel Karstad er en af landets dygtigste og mest æstetiske kogebogsforfattere. I sin tredje kogebog, Evergreen, hylder han det grønne, vegetariske køkken.



Enkelt, moderne og smukt er hvad der kendetegner udtrykket i kogebogssamarbejdet mellem kokken Mikkel Karstad og fotografen Anders Schønnemann. I Evergreen smelter maden og den nordiske natur sammen og bliver et fantastisk billede på alt, hvad der er helt særligt i det moderne danske køkken.



Evergreen er tredje bog fra makkerparret, der tidligere har udgivet SPIS (2014) og Gone Fishing (2016), der begge har sat nye standarder for kogebøger. Denne gang er det grøntsagerne, der har hovedrollen, og i Evergreen løftes det vegetariske køkken til nye højder.



Mikkel Karstad har lavet 70 enkle opskrifter, der koncentrerer sig om de grøntsager, som gror på danske marker og i danske haver. Opskrifterne er indbydende og nemme at gå til, hvilket er en Mikkel Karstads styrker: han formår at forene det enkle og det pædagogiske med et delikat visuelt udtryk.



Bogen er allerede solgt til England, Holland og Belgien.



Titel: Evergreen

Forfatter: Mikkel Karstad

Forlag: Lindhardt og Ringhof