Power Bowls af Kate Turner

- En skål fuld af sundhed og power



Grød og power bowls er blevet et kæmpe sundhedsfænomen, og med denne bog kan du komme med på bølgen med sunde, nærende retter, der holder dig mæt og fyldt med energi hele dagen.



I bogen kan du finde opskrifter til både morgenmad, frokost og aftensmad, så du hele dagen igennem kan få lækker og sund mad.



Morgenmadsskålene er som regel en form for grød med spændende og smagfulde frugt- og nøddetoppings, som nogen måske allerede kender det fra diverse grød-restauranter.



Frokost- og middagsskålene består af en bund af bønner, ris eller linser med topping af lækre grønsager og salater. I alt, hvis man spiser power bowls til alle måltider, er der opskrifter til en uge.



Forrest i bogen er der en guide til, hvordan power bowls opbygges. Den forklarer grundigt, hvordan du selv kan sammensætte forskellige ingredienser til en power bowl, så du får alt, hvad din krop har brug for i én skål. Der er ligeledes en liste over power-ingredienserne og de såkaldte superfoods, så du kan læse, hvad de forskellige ingredienser indeholder af gode ting til din krop og hjerne.



Så hvis du mangler energi i hverdagen, eller hvis du gerne vil leve lidt sundere, så er Power bowls et godt sted at starte.



Titel: Power Bowls

Forfatter: Kate Turner

Forlag: Turbine