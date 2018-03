Elfa tophængte skydedøre

I takt med at boligpriserne stiger i de fleste dele af landet, er vi nødt til at optimere vores boligareal. Elfa tophængte skydedøre er en smart løsning til lige netop dette.



Tophængte skydedøre løfter dørene fra gulvet og åbner dit hjem. Med årets nyheder fra Elfa er der skabt en luftig følelse, hvor grænsen mellem, hvor skabet er lukket og, hvor rummet begynder, er væk. Tophængte døre åbner op for nye muligheder for at dekorere hjemmet.



Tophængte skydedøre giver en fornemmelse af, at de flyver over gulvet, hvilket giver en luftig atmosfære i hjemmet. Uden gulvskinne er det ingen grænse mellem de forskellige overflader, hvilket giver plads i rummet og gør det nemmere at rengøre. Ved at udnytte overfladen fra væg til væg og fra gulv til loft – føles hjemmet aldrig overfyldt.



Måltilpasset

Alle skydedøre er måltilpasset, også det tophængte alternativ.



Ekstra sikkerhed og stabilitet

Da løsningen er monteret i loftet, vil Elfas ekstra sikringsbeslag, som fastgøres til væggene, sikre at skydedørene kun glider nedad til gulvet og stoppe funktionen, hvis loftmonteringen fejler. En lille ¨styrepind¨ fastgøres til gulvet og sørger for at holde skydedørene stabile, når dørene åbnes og lukkes.



Soft Close

Sikrer at skydedørene lukkes stille og roligt i begge sider.



Tophængte skydedøre findes i to modeller. Artic og Estetic, hvor begge modeller tilbydes i dørbredde 700-1600mm og en dørhøjde på 1800-2700mm. Artic findes i fire rammefarver og Estetic i 8 rammefarver. Begge modeller findes med alle Elfa´s dørfyldninger: melamin, træ melamin, træ finér, glas, spejl, perlesporet og enhver NCS-farve.