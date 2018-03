Den nye Ford Mustang Bullitt

Biljagten er legendarisk, og det samme er bilen. Den næsten 10 minutter lange, hæsblæsende og smukt producerede biljagt i Warner Brothers-filmen ”Bullitt” foregår i San Franciscos gader, notoriske for at være så stejle, at det er svært ikke at lave flyvehop, når man når toppen. Steve McQueen sidder bag rattet af en Ford Mustang GT Fastback årgang 1968, også året for filmens premiere, mens han jagter to lejemordere.



Specialmodellens 5.0-liters V8 er stærkere end standardversionen med 464 hk og 526 Nm, og den er opgraderet med et Open Air-indsugningssystem, 87 mm gasspjæld og samme kalibrering af motorens kontrolmodul som i Shelby Mustang GT350. Fords nye rev-matching-teknologi leverer velafstemte nedgearinger akkompagneret af et hurtigt skud af vellyd fra motoren. En aktiv ventil i udstødningssystemet er med til at fremhæve den store V8-motors karakteristiske signaturlyd, og med den manuelle gearkasse får man maksimal kontakt med bilen.



Med den nye Mustang Bullitt har Fords designere gjort deres bedste for at ære den klassiske Mustang fra filmen, men samtidig lade den fremstå som en topmoderne sportsvogn. Specialmodellen har 19” alufælge i designet Torq Thrust, røde bremsekalibre fra Brembo™ og sorte NitroPlate-rørhaler på afgangsrørene. Eksteriøret er holdt neutralt med en sort grill og minimalt brug af emblemer, så den stilige muskelbil skilter kun et sted med sin særlige status: det unikke Bullitt-emblem bag på bilen.



Mustang Bullitt kommer til Danmark

Det er tredje gang, Ford præsenterer specialmodellen Mustang Bullitt til ære for den berømte film. Første gang var i 2001 og anden gang i 2008 – begge havde stærkere motorer, Torq Thrust-alufælge, unikke stylingelementer og speciallakeringer, som inkluderede Dark Highland Green.

Den nye Mustang Bullitt forventes at komme til salg i Danmark sidst på sommeren i år, og den kan bestilles i farven Shadow Black eller i samme farve som filmklassikeren, Dark Highland Green. Netop den farve vil også være at se på en 1968-udgave af Ford Mustang GT med en 6,4-liters V8-motor, som står ved siden af den nye Mustang Bullitt på standen i Genève – samme model som Steve McQueen har ophøjet til kultstatus med filmen ”Bullitt”.



Den nye Mustang Bullitt er en specialmodel, som vil blive produceret i et begrænset antal.