Revolutionerende låger med unikke egenskaber

Nano-teknologien indtager køkkenet i form af de nye FENIX laminatlåger, som nu forhandles af AUBO Køkken & Bad. Et revolutionerende materiale, der forener et stilrent design med unik funktionalitet.



Fedtede fingeraftryk, ridser og anden slitage. Det er ofte nogle af de problemer, som mange kæmper med i køkkenet. Køkkenet er det rum, vi opholder os mest i, og som et værksted for madlavning er der ikke noget at sige til, at låger er udsatte i hverdagen.



Men nu er der godt nyt til dem, der ønsker et køkken eller bad med æstetisk elegance, som samtidig er revolutionerende i forhold til funktionaliteten.



AUBO Køkken & Bad er netop begyndt at forhandle FENIX laminatlåger. Den højteknologiske bearbejdning medfører en række fordelagtige egenskaber, både visuelt og praktisk, som gør materialet perfekt til både køkken og bad.



En perlerække af egenskaber

Der ses en tendens til, at køkkenet i dag bliver brugt mere og mere som et produktionsområde fremfor et udstillingsrum, hvilket bl.a. er inspireret af TV programmer som ”Bagedysten” og ”Masterchef”. Derfor er der i stigende grad efterspørgsel på modstandsdygtige og funktionelle materialer, som kan stå i mod den daglige slitage, og samtidig kræver et minimum af vedligeholdelse.



Netop disse krav opfylder AUBOs nye FENIX laminatlåger. Materialet er lavet på basis af nano-teknologi, hvilket gør overfladen særdeles modstandsdygtig, hvilket er perfekt til især børnefamilier. Fedtede fingre på låger efterlader ingen aftryk, og selvom faretruende genstande som gafler, mønter eller varme elementer truer den supermatte overflade, efterlades ingen synlige spor.



Nem vedligeholdelse

Spor er der heller ikke, når det kommer til eksempelvis fødevarer. FENIX laminat besidder nemlig helt særlige antibakterielle egenskaber, der fremmer hygiejnen, og derfor er skræddersyet til et køkken, hvor der jongleres med kød og grøntsager.



FENIX laminat er et stærkt materiale, men samtidig er det silkeblødt at røre ved. Derfor er materialet som skabt til låger, som åbnes og lukkes i døgndrift.



FENIX laminat er et æstetisk mesterværk i elegant design. Forskellen på det og mange andre materialer er, at udtrykket bibeholdes med årene – uden at det kræver den store vedligeholdelse.



De mest almindelige pletter kan fjernes med affedtningsmiddel og en mikrofiberklud, og skulle der komme beskæmmende ridser, kan et strygejern og fugtig køkkenrulle give overfladen hele sit matte udtryk tilbage.



FENIX laminat hos AUBO

Stilsikkert, modstandsdygtigt og vedligeholdelsesfrit. Det er bare et par af de egenskaber, som FENIX laminatlågerne tilbyder. Hos AUBO Køkken & Bad byder sortimentet nu på FENIX laminat i lysegrå (NCS S-6502-Y) og sort (NCS S-8500-N). Lågerne fås ligeledes med kanter i træsorterne eg, bejdset eg og valnød samt med ABS-kanter. Ønsker du en grebsfri udgave med gribeliste i træ, kan her vælges imellem eg og valnød.