Fra skaberne af Comfort Zone introduceres nu Skin Regimen. En vegansk hudplejeserie, der er designet til at imødekomme moderne multi-taskere, og særligt byboere, som ønsker at være den bedste version af dem selv samtidigt med, at de klarer dagligdagens stress og forurening – de uundgåelige, kritiske faktorer, som er forbundet med et liv i byen. Skin Regimen er et nyt, moderne hudplejesystem, der er klinisk bevist til at kunne reducere effekterne fra ældning forårsaget af stress og livsstil – både hvad angår hud og sind. Serien består af unisex produkter, som kan mikses og matches i et brugerdefineret 4-trins program: forbered, genopret, korriger og nulstil.



Serien består af

10.0 Tulsi Booster 25 ml, 625 kr. vejl.

15.0 Vitamin C Booster 25 ml, 665 kr. vejl.

1.5 Retinol Booster 25 ml, 665 kr. vejl.

1.85 HA Booster 25 ml, 645 kr. vejl.

Cleansing Cream 150 ml, 210 kr. vejl.

Lift Eye Cream 15 ml, 345 kr. vejl.

Micoalgae Essence 100 ml, 445 kr. vejl.

Night Detox 50 ml, 565 kr. vejl.

Tripeptide Cream 50 ml, 565 kr. vejl.

Urban Shield SPF 30, 40 ml, 345 kr. vejl.