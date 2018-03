Huawei P Smart

Huawei P Smart følger trop på de andre modeller i P-serien med et elegant og simpelt design med en metallisk look. P Smart er udstyret med en 5,65-tommer Full HD-skærm i størrelsesforholdet 18:9. Med et kurvet 2.5D skærmdesign er telefonen rar at holde i hånden. Den har yderligere en one-touch split-screen funktion, som gør det muligt at køre to apps på samme tid.



Fotooplevelsen når nye højder

P Smart er udstyret med et 13 MP og et 2 MP kamera på bagsiden. Sammen med bokeh-effekt (der slører baggrunden), portrætfunktion, Smart Face Beauty-funktion, gesture shot og andre tilføjelser leverer P Smart imponerende fotografier.



Kameraet har højpræcisions-sensorer og en ny PDAF-teknologi, som gør kameraet i stand til at fokusere i realtid med højere fokus og med muligheden for at fange øjeblikke i høj fart. Derudover er telefonen udstyret med en Hisilicon ISP-processor, som forstærker farver og reducerer støj i billedet. For at forbedre fotos taget i mørke, er P Smart blevet udstyret med fem grupper af præcisionslinser, som giver klarere fotos ved lav belysning.



Front-kameraet er på 8 MP og er i stand til at genkende ansigter og ud fra det tilpasse farve og hudtone. Samtidig kan P Smart tage "gesture shots", som er selfies, der udløses ved en bevægelse med hånden foran kameraet.



Og når du har taget en masse flotte billeder, kan P Smarts intelligente galleri sortere dine billeder i kategorier, så de er nemme at finde igen. P Smart kan genkende personer og motiver på billederne og samle dem sammen, så du ved ét klik kan få vist billeder af din kæreste eller venner for eksempel.



Hurtig brugeroplevelse med EMUI 8.0 og Kirin 659-processor

P Smart er udstyret med Android 8 (Oreo) og indeholder EMUI 8.0, som er Huaweis mest brugervenlige styresystem til dato. I kombination med Kirin-processoren kan P Smart analysere brugerens adfærd og finindstille CPU'en, så den passer til den måde, smartphonen bliver brugt på.



For at modvirke, at smartphonen skal blive langsommere over tid, kan EMUI 8.0 fragmentere og rense systemet, så P Smart kan blive ved med at virke problemfrit.



P Smart er udstyret med et 3000 mAh-batteri, som sammen med en intelligent strømbesparende-teknologi sikrer, at P Smart kan holde en hel dag.