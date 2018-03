Finske Alma sætter fuld smæk på girl power

Finske Alma

Almas massive, tropiske poplyd er så ørehængende, at både MØ og Elton John har tilkendegivet deres begejstring. Den 28. maj bliver Lille VEGAs danseglade publikum mødt af powerpop-omkvæd krydret med en punket vokal.



Den finske hitmager Alma er alt det, du ikke forventer af en popstjerne. ”She looks like a cybergoth reimagining of a young Adele and sounds like Beth Ditto had she been raised on tropical house” skrev The Observer for nyligt, hvilket beskriver hende præcist.



Med en uendelig kærlighed til soul og artister som Amy Winehouse kan det virke overraskende, at Alma har omfavnet en massiv poplyd, men det er den genre, som hun har et helt særligt talent for. Et talent, som har tiltrukket ros fra blandt andre Annie Mac, Elton John og MØ.

Debut ep’en Dye My Hair (2016) byder på tre euforiske og enormt catchy produktioner samt en akustisk version, der for alvor berettiger hypen omkring Alma og hendes fænomenale vokal. BBC Radio 1 bragte i sidste uge en live session med fuld smæk på girl power. Dua Lipa i front og en supergruppe bestående af Charli XCX, Zara Larsson, MØ og Alma som backup-sangere, hvilket siger lidt om, hvilken liga Alma befinder sig i.

Den sprudlende sangerinde skriver selv sit eget materiale, og den nye single ”Chasing Highs” er så fængende, at den har over 70 millioner afspilninger på Spotify. Hun er et af de nye store pophåb, som ikke er bange for at råbe højt om kvinders rettigheder og sexisme i musikbranchen.



Fakta om koncerten:

Alma (FI)

Mandag d. 28. maj kl. 20.00

Lille VEGA, Enghavevej 40, 1674 København V

Billetpris 190 kr. + gebyr